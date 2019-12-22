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Выявлены источники новогоднего настроения

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Россияне считают, что запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Основным источником праздничного духа 40 процентов респондентов назвали елку, украшения, а также нарядно украшенные витрины. За мандарины и новогодний телеэфир проголосовали по 7 процентов опрошенных. Предновогодние хлопоты на кухне вдохновляют 6 процентов россиян, поздравления президента и боя курантов ждут 4 процента, а об игристом вине как символе праздника вспомнили всего 2 процента респондентов.

Каждый пятый россиянин признался, что не любит Новый год за толпы народа в магазинах, дополнительную трату денег на подарки, костюмы и праздничный стол.

Опрос проходил на портале в начале декабря, в нем приняли участие 4,4 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году. В конце 2018-го реальный чек составил 18,3 тысячи рублей. В нынешнем году траты россиян на новогодние подарки впервые за пять лет превысили траты на праздничный стол. В 2019-м жители страны намереваются потратить на подарки 46 процентов новогоднего бюджета, а на напитки и еду — 43 процента.

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