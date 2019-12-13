Посчитано число встречающих Новый год в пути россиян

Большинство российских туристов планируют свои путешествия на январские каникулы так, чтобы встречать Новый год дома или в гостях. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты посчитали, что всего около восьми процентов из общего числа респондентов отмечали праздник, находясь в пути. Из них примерно 3,7 процента путешествовали по железной дороге, три процента — летели на самолете, а 1,3 процента — ехали в автобусе или на машине.

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По информации сервиса, в грядущую новогоднюю ночь россияне могут оказаться, например, в поезде по направлению в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Тюмень, а также на борту воздушного судна, следующего в Таиланд, Китай, Сингапур, Турцию и Эфиопию.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более двух тысяч путешественников.

5 декабря российские туристы перечислили наиболее подходящие страны для празднования Нового года. В частности, самым популярным местом оказался Таиланд — поездки туда планировали 27,4 процента опрошенных. По их словам, эта страна «заряжает позитивными эмоциями и солнцем».

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