Самый дорогой отпуск россиян на Новый год обошелся по цене квартиры в Москве

Самый дорогой тур на предстоящие новогодние каникулы обошелся российской паре в 8,4 миллиона рублей. Согласно информации федерального портала «Мир квартир», примерно столько же в среднем стоит квартира в самых недорогих районах Москвы. Полное исследование туроператора Tez Tour, в котором представлена информация о самых дорогих новогодних поездках россиян, поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Оказалось, что самый дорогой тур был приобретен парой путешественников, которые отправятся на Новый год на Мальдивы. В его стоимость (8,4 миллиона рублей) входит проживание в пятизвездочном отеле в течение двух недель, питание по системе «все включено» и трансфер по маршруту аэропорт — отель — аэропорт. Перелет в стоимость путевки не вошел.

На втором месте в рейтинге оказался Таиланд: за двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле на острове Пхукет двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей.

Материалы по теме «Нужно быть готовым к откровенным зрелищам» Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян

Третью строчку списка заняла поездка в Объединенные Арабские Эмираты, которую семья из двух взрослых и трех детей приобрела за 3,3 миллиона рублей. В турпакет вошел авиаперелет бизнес-классом по маршруту Москва — Абу-Даби — Москва, двухнедельное проживание в 5-звездочном отеле, питание по системе «завтраки» и VIP-трансфер из аэропорта до отеля и обратно.

На четвертое место попало путешествие на остров Маврикий, стоимость которого для двоих взрослых и двоих детей составила 2,6 миллиона рублей. Цена включает в себя проживание в 5-звездочном отеле на десять ночей и питание по системе «полупансион» (вместе с новогодними и рождественскими ужинами с праздничной программой).

Замыкает топ-5 самых дорогих путешествий на новогодние каникулы, по данным Tez Tour, Бали. Так, стоимость тура, включающего в себя авиаперелет бизнес-классом из Москвы, проживание в 5-звездочном отеле, питание по системе «полупансион» и индивидуальный трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт составила 2,1 миллиона рублей.

В октябре онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales составил рейтинг самых дорогих осенних авиаперелетов по России. В ходе исследования выяснилось, что дороже всего россиянину обошелся перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно за 182 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!