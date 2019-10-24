Раскрыта стоимость самого дорогого осеннего авиаперелета по России

Стоимость самого дорогого авиаперелета по России в осенний период составила больше 180 тысяч рублей. Такие билеты приобрели москвичи, путешествующие на Дальний Восток, сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проанализировав осенние бронирования, специалисты сервиса выяснили, что самой дорогой поездкой стал перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно за 182 тысячи рублей. На втором месте оказался перелет в обе стороны из столицы в Южно-Сахалинск за 175 тысяч рублей с человека.

Далее следует авиапутешествие из Москвы во Владивосток за 161 тысячу рублей в одну сторону, а за ним маршрут из Москвы в Иркутск, который обошелся пассажиру в 159 тысяч рублей в одну сторону.

Кроме того, в рейтинг попали авиабилеты из Южно-Сахалинска в Уфу (159 тысяч рублей в одну сторону), из Новокузнецка в Сочи (туда-обратно за 154 тысячи рублей), из Москвы в Благовещенск (туда-обратно за 151 тысячу рублей), из Белгорода в Благовещенск (146 тысяч рублей в одну сторону), из Казани в Абакан (143 тысячи рублей в обе стороны) и из Минеральных Вод в Барнаул (133 тысячи рублей в обе стороны).

В августе эксперты Aviasales составили рейтинг из десяти самых дорогих перелетов лета 2019 года. Первое место заняло групповое бронирование билетов из Петербурга в Лос-Анджелес: компания из пяти человек купила билеты туда-обратно за 1,2 миллиона рублей.

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