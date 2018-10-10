Названа стоимость самого дорогого совершенного россиянами летнего перелета

Онлайн-сервис путешествий OZON.travel проанализировал итоги летнего туристического сезона и выяснил, сколько стоил самый дорогой перелет, совершенный туристами из России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что самый дорогой авиаперелет летом 2018 года совершила семья россиян из четырех человек. Их билеты из Ниццы в Мальдивы с пересадкой в Дубае бизнес-классом Emirates стоили 1 022 368 рублей.
Также сотрудники агенства назвали самую дорогую железнодорожную поездку за лето 2018 года. Она обошлась паре молодых людей, следовавших из Благовещенска в Москву, в 81 тысячу рублей.
В сентябре Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о самом дорогом страховом случае в 2018 году. Он произошел с пребывающей в Германии жительницей Челябинска, обратившейся в страховую компанию ERV с жалобой на острую боль в груди. В результате компания взяла на себя все расходы по предоставлению медицинской помощи и транспортировке в пределах страховой суммы — 100 тысяч евро (7,9 миллионов рублей).