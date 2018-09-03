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Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья

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Стали известны результаты ежегодного исследования Allianz Global Assistance Vacation Confidence Index, которое показывает, как отсутствие отпуска влияет на здоровье человека. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отпуск в опросе обозначен как поездка с целью отдыха минимум на неделю и не менее, чем за 160 километров от места постоянного проживания.

Выяснилось, что 30,4 процента опрошенных с «отпускным дефицитом» («отпускной дефицит» определен экспертами как синдром, при котором человеку важен отпуск, однако у него нет возможности путешествовать в ближайший год) демонстрируют симптомы легкой или умеренной депрессии. В общей выборке признаки легкой депрессии наблюдались лишь у 23 процентов опрошенных.

У 12 процентов респондентов, испытывающих «отпускной дефицит», оказались симптомы умеренно тяжелой или тяжелой депрессии, что в два раза больше, чем в общей выборке.

«Это исследование показывает реальную зависимость между отсутствием отпуска и клинической депрессией, однако для того, чтобы понять, как недостаток путешествий влияет на человека в долгосрочной перспективе, необходимо провести более комплексную работу», — отметил директор по связям Allianz Global Assistance Дэниэль Дуразо.

Эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира. Оказалось, что в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро, а в октябре — 15 процентов на жилье в Окленде.

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