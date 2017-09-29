Названы главные ошибки туристов в первый день отпуска

Главной ошибкой в первый день отпуска путешественники назвали неправильный выбор обуви. Об этом сообщается в исследовании сервиса Booking.com, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 29 сентября.

В ходе опроса, в котором приняли участие 18 тысяч туристов из 25 стран, такой ответ дали 36 процентов респондентов. Отмечается, что участники исследования могли выбирать сразу несколько вариантов.

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На втором по популярности месте ответ «Надели слишком много одежды» (26 процентов). Также туристы пожаловались, что забывали взять в путешествие шляпу и получали из-за этого солнечный удар (25 процентов), слишком легко одевались (24 процентов) и ходили в сувенирной футболке (22 процента).

Кроме того, эксперты сервиса выяснили, что более трети туристов в первый день поездки беспокоятся о забытых вещах.

Ранее в сентябре сообщалось, что главной причиной недовольства россиян автобусными путешествиями оказались сбои в графике движения транспортных средств.