Определены самые популярные у прячущихся от зимы россиян направления отдыха

Таиланд является самым популярным у россиян теплым направлением для путешествий на грядущую зиму. Об этом говорится в пресс-релизе компании «РоссТур», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 25 сентября.

Эксперты фирмы пришли к такому выводу, проанализировав информацию о бронировании путевок на декабрь-февраль. Вторым по количеству заказанных на зиму туров регионом стал Вьетнам.

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Замыкает тройку индийский штат Гоа. Четвертую позицию занимает Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), пятую — Мальдивы.

Лидером по длительности пребывания россиян за рубежом грядущей зимой также был признан Таиланд. Далее в порядке убывания идут Гоа, Дубай, Куба и Мексика.

В августе стало известно, что Таиланд оказался наиболее востребованным у организованных российских туристов направлением на осень-зиму 2017 года.

