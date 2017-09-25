Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям

Главной причиной недовольства россиян автобусными путешествиями оказались сбои в графике движения транспортных средств. Об этом специалисты турсервиса «Туту.ру» в понедельник, 25 сентября, рассказали «Ленте.ру».

В ходе опроса экспертами компании почти пяти тысяч человек 20 процентов респондентов заявили, что наиболее важным фактором при путешествии автобусом для них является соблюдение расписания.

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Кроме того, 17 процентов респондентов не устраивают неудобные кресла. Десять процентов пассажиров недовольны непрофессионализмом водителей.

Также выяснилось, что путешественникам не нравится отсутствие туалетов в автобусах, неадекватные соседи и укачивание в поездке.

В число причин нелюбви к автобусным путешествиям также попали неисправность машины, отсутствие Wi-Fi и телевизора, грязь в салоне, невежливый водитель и другие факторы.

В августе 2016 года стало известно, что интерес россиян к поездкам на автобусах вырос практически в два раза.