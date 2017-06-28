Украина стала самым популярным направлением автобусных путешествий из России

Украина оказалась наиболее востребованным направлением автобусных путешествий из России по итогам первых шести месяцев текущего года. Об этом специалисты турсервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

По данным экспертов, на маршрут Москва — Киев пришлось более 15 процентов от общего количества купленных с помощью портала автобусных билетов в январе-июне. На втором месте — направление Москва — Минск (10 процентов).

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Замыкает тройку Таллин с отправлением из Санкт-Петербурга. Путешественники приобрели свыше шести процентов билетов в столицу Эстонии. Четвертая, пятая и шестая строчки достались Харькову, Луганску и Одессе (из Москвы). На седьмом месте расположился рейс Петербург — Хельсинки.

В топ-10 также попали Гомель, Витебск и Житомир (тоже из Москвы).

Средняя цена билета из российской столицы в Киев в январе-июне составила почти 1,3 тысячи рублей в один конец. В сравнении с тем же периодом 2016 года тариф вырос на 20 процентов. В целом средняя стоимость автобусного путешествия за границу в прошлом полугодии составила 1,5 тысячи рублей.

Что касается поездок по России, то здесь средний тариф равняется 850 рублям. В топ-3 востребованных внутренних маршрутов вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж с отправлением из Москвы.

В мае сообщалось, что Киев был признан вторым по популярности железнодорожным направлением ближнего зарубежья у выезжающих из российской столицы туристов.