Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

Восточное Бирюлево, Дмитровский и Орехово-Борисово Южное возглавили рейтинг районов Москвы с самыми доступными ценами на новостройки. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В среднем квадратный метр обойдется здесь в 146-150 тысяч рублей, а квартира — в 7,8-8,2 миллиона рублей. В Новой Москве самые дешевые квартиры можно найти в поселениях Новофедоровское (67 тысяч рублей за «квадрат», четыре миллиона рублей за квартиру), Первомайское (87,4 тысячи рублей, 4,9 миллиона рублей) и Марушкинское (92,6 тысячи рублей, 5,2 миллиона рублей).

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Самыми дорогими районами «старой Москвы» стали Замоскворечье (в среднем 439 тысяч рублей за квадратный метр и 25,5 миллиона рублей за квартиру), Пресненский (362 тысячи рублей, 21,4 миллиона рублей) и Дорогомилово (341 тысяча рублей, 24 миллиона рублей). Жилье элитного сегмента при подсчетах не учитывалось.

С начала 2019 года цена «квадрата» в московской новостройке выросла на 9,2 процента и составила (без учета элитного сегмента) 220 тысяч рублей. Средняя стоимость столичной квартиры на первичном рынке равняется 12,8 миллиона рублей.

По итогам октября 2019 года самым дешевым объектом на столичном рынке новостроек стала студия площадью 19,8 квадратного метра в жилом комплексе «Мякинино парк». Ее стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей, тогда как в среднем новые студии в городе стоят почти 5,5 миллиона рублей.

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