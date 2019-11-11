Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

Стоимость самой дешевой квартиры, предлагаемой в ноябре 2019-го в аренду в российской столице, составляет 25 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах агентства «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).

По статистике риелторов, минимальная планка аренды в Москве с лета выросла на несколько тысяч рублей. Вместе с тем, как свидетельствуют материалы «Инкома», за 25 тысяч рублей в месяц квартиросъемщик может рассчитывать не только на «однушку», но и на просторную двухкомнатную жилплощадь.

В частности, в таком бюджете предлагается арендовать 56-метровую двухкомнатную квартиру в районе Бирюлево Восточное (15 минут транспортом от станции метро «Орехово»). Жилье находится на четвертом этаже 16-этажки, комнаты в квартире раздельные — 14 и 18 квадратных метров. Площадь кухни — 9 «квадратов». За такую же сумму выставлена в аренду 26-метровая «однушка» в районе Южное Медведково, в пешей доступности от станции метро «Отрадное». Квартира со свежим евроремонтом полностью меблирована и обставлена качественной немецкой бытовой техникой.

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Еще один объект, предложенный арендаторам в ноябре 2019-го за 25 тысяч рублей в месяц, — 33-метровая однокомнатная квартира на Березовой аллее (станция метро «Отрадное»). В квартире установлены стеклопакеты, жилье требует косметического ремонта.

Четвертое и пятое места в рейтинге самых дешевых съемных квартир Москвы, по статистике риелторов, досталось однокомнатным лотам стоимостью 26 и 28 тысяч рублей в месяц. Первая квартира находится в районе Ивановское, ее площадь составляет 48 квадратных метров. Второй объект — 38-метровая квартира на улице Фабрициуса, в пешей доступности от станции метро «Сходненская».

Согласно открытым источникам, ценовой минимум на аренду жилья в столице вдвое ниже: самый дешевый объект сдается за 12 тысяч рублей в месяц. Это 48-метровая жилплощадь на первом этаже частного дома в деревне Николо-Хованское (Новая Москва). Владельцы ограничили круг потенциальных квартиросъемщиков славянами.

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