В Москве появилось жилье площадью 8,5 квадратного метра

В Москве выставили на продажу квартиру-студию площадью 8,5 квадратного метра. Соответствующее объявление размещено на одной из площадок с объявлениями о продаже недвижимости.

Жилье находится на втором этаже одной из панельных девятиэтажек района Люблино, в 12 минутах пешком от одноименной станции метро. «Продам студию! Площадь 8,5 метра (в рекламе меньше 10 не написать)», — говорится в описании объекта. Согласно тексту объявления, жилая площадь студии составляет шесть квадратных метров, площадь кухни — два квадратных метра.

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В описании объекта подчеркивается, что покупка квартиры может обеспечить владельцу столичную прописку. «Идеально под сдачу в аренду, — отмечает автор объявления. — Рядом ТЦ "Москва" — высокий спрос на жилье». Стоимость недвижимости продавец оценил в 1,74 миллиона рублей.

Ранее аналитики «Мир Квартир» обратили внимание на увеличение в России количества предложений квартир площадью от десяти квадратных метров. В компании подчеркнули, что подобное предложение чаще всего встречается на вторичном рынке. По документам микроквартиры чаще всего оказываются переделанные под отдельное жилье комнаты в общежитиях и домах гостиничного типа.

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