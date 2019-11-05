Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве

Специалисты агентства «НДВ-Супермаркет Недвижимость» подготовили рейтинг самых необычных запросов, поступивших от покупателей вторичного жилья в российской столице. Список есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как отмечают агенты, каждый их клиент требует индивидуального подхода, однако иногда встречаются покупатели «с очень неожиданными, но четкими и обоснованными критериями выбора, от количества и качества которых поиск нужной квартиры может затянуться на целый год».

Самый сложный запрос, по мнению риелторов, — найти квартиру «по фэн-шую». В таком случае параметров поиска слишком много, и в итоге все они должны совпасть. «Иначе один из факторов перекроет нужный поток энергии, и в жизни человека что-то пойдет не так: ухудшится здоровье, не сложатся семейные или любовные отношения, бизнес перестанет приносить прибыль и так далее», — поясняют эксперты. Зачастую адептам даосской практики приходится делать выбор в пользу квартир без отделки в новостройках, так как на вторичном рынке предложение «идеальных» квартир сведено к минимуму.

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Вторую строчку рейтинга занимают сделки, в которых клиенты принимают решение под руководством астрологов. По каждому выбранному варианту агентству недвижимости приходится подготавливать информацию для астролога: номер квартиры, метраж, цена, этаж, имя продавца, кадастровый номер, на какую сторону выходят окна. Опираясь на полученные данные, он говорит, покупать или нет. Если астролог одобрил квартиру, он назначает дату, когда нужно проводить сделку. И «благоприятный» день может наступить нескоро.

Еще один сложный запрос — на поиск квартиры под определенным номером. «Например, в практике агентства был случай, когда клиенту нужна была жилплощадь с цифрой 13, либо 113. Оказалось, что число 13 связано с датой рождения его мамы», — поясняют в «НДВ».

На четвертое место списка попало требование квартиры с выходом на козырек подъезда. Такие апартаменты, как правило, не пользуются популярностью — в них легко проникают воры. Но творческим людям козырьки порой нужны для обустройства зон отдыха на открытом воздухе.

Замыкает рейтинг запрос на поиск двух квартир, расположенных строго одна над другой. Этот вариант востребован большими семьями, где несколько поколений хотят жить вместе. После покупки две квартиры обычно объединяются в одну.

Ранее, в октябре, стало известно, что среди владельцев квартир в Москве набирает популярность новый тренд: сдавать в аренду все, что может быть востребованным, даже части единственной жилплощади. Съемщикам предлагаются нетипичные объекты — например, балконы и лоджии.

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