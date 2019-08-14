Французам и итальянцам приглянулись шикарные квартиры в Москве

Среди зарубежных арендаторов люксового жилья в Москве наибольшую активность проявляют граждане Франции и Италии, следует из материалов агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на итальянцев и французов приходится соответственно по 6 и 12 процентов от всех запросов на поиск элитных съемных квартир в столице. В целом московский рынок дорогой арендной недвижимости поделен поровну между россиянами и иностранцами: 50 процентов квартир снимают граждане России, 50 процентов — выходцы из других стран.

«Несмотря на традиционное летнее затишье, июль выдался достаточно удачным для рынка высокобюджетной аренды столицы, — констатируют в Savills. — В истекшем месяце было заключено больше сделок, чем в июне, выросло и количество обращений от потенциальных арендаторов. По итогам июля мы отметили дальнейшее увеличение спроса со стороны семейных клиентов, на которых пришлось около 90 процентов запросов».

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Среднестатистический арендатор «элитки» в Москве готов ежемесячно платить собственнику жилья 273 тысячи рублей, подсчитали эксперты. Владельцы между тем хотят получать больше — 333 тысячи в месяц. «Мы отмечаем тенденцию небольшого уменьшения разрыва между ставками аренды от собственников и ожиданиями потенциальных арендаторов», — говорится в предоставленных материалах.

До 70 процентов всех апартаментов на рынке высокобюджетной аренды Москвы сдается в трех районах: Пресненском, Филевском парке и Хорошевском, выяснили аналитики.

В июне текущего года арендаторы дорогих квартир в столице в среднем были готовы платить за снимаемое жилье по 256 тысяч рублей в месяц, арендодатели просили 330 тысяч.

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