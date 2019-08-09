Неизвестные выставили на продажу тысячи сверхдорогих квартир в Москве

На вторичном рынке недвижимости Центрального административного округа Москвы выставлено на продажу более 8,5 тысячи квартир стоимостью от 100 миллионов рублей за лот. Об этом сообщается в материалах риелторской компании Stone Bridge Estate, присланных в редакцию «Ленты.ру».

Больше всего сверхдорогих предложений зафиксировано в районах Хамовники (1976), Пресненский (1774), Якиманка (1122) и Арбат (1059). Максимальная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы, по данным компании, отмечается в районе Хамовники: показатель достигает 3,7 миллиона рублей. Самая высокая средняя стоимость «квадрата» — 1,84 миллиона рублей за метр — также зафиксирована в Хамовниках.

Материалы по теме Совершенно секретно Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно

Дешевле всего квадратный метр элитной «вторички» стоит в районах Мещанский, Красносельский и Басманный: средние показатели здесь находятся на уровне 0,7 миллиона, 0,85 и 0,92 миллиона рублей за метр соответственно.

«Спрос на квартиры стоимостью от 100 миллионов рублей в столице есть, и он был всегда. Но зачастую продавцы выставляют лот по завышенной цене и неохотно торгуются: не все собственники понимают, что помещение стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить сегодня», — отметил управляющий партнер Stone Bridge Estate Олег Стаму, поясняя, что такой подход к ценообразованию значительно увеличивал срок продажи сверхдорогих квартир в последние несколько лет.

По статистике аналитиков агентства Savills, по состоянию на июль 2019 года в Москве зарегистирован 71 долларовый миллиардер. Это выводит российскую столицу на третье место в рейтинге мегаполисов с наибольшим количеством ультрабогатых жителей. Первая и вторая строчки рейтинга достались Нью-Йорку и Гонконгу.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!