Раскрыты данные о самой дешевой квартире Москвы

Самая доступная квартира на столичном рынке аренды жилья — 48-метровый лот в одноэтажном частном доме в деревне Николо-Хованское, расположенной на территории Новой Москвы. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

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Квартира предлагается потенциальным нанимателям по ставке 12 тысяч рублей в месяц. При этом владелец готов сдать недвижимость только славянам. От дома до станции метро «Теплый Стан» — 12 минут транспортом.

Как следует из описания, в квартире одна комната и кухня площадью 13 квадратных метров. Центрального отопления в доме нет, нужно топить печь или пользоваться электрообогревателем. Биотуалет установлен на улице. Во дворе также есть зона барбекю. Рядом пруд и лес.

В октябре стало известно, что среди владельцев квартир в Москве набирает популярность новый тренд: сдавать в аренду все, что может быть востребованным, даже части единственной жилплощади. Съемщикам предлагаются нетипичные объекты — например, балконы и лоджии.

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