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Россиянин разгромил чужую квартиру из-за депрессии

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В Краснодаре мужчина, проживающий в съемной квартире, ножом изрезал имущество арендодателя — мебель и бытовую технику — и объяснил это депрессивным состоянием, сообщается на сайте городского управления МВД.

С жалобой в полицию обратился собственник жилья. По его словам, он давно сдает недвижимость в аренду, а повреждения бытовой техники, мебели, стен, натяжных потолков и сантехники обнаружил при недавнем визите в квартиру в отсутствие арендатора. Квартиранта задержали несколько дней спустя в одном из кафе Краснодара.

В ходе разбирательств участковые установили, что квартиру разгромил сам арендатор — ранее не судимый 37-летний местный житель. Он раскаялся и заявил, что находился в депрессивном состоянии из-за семейных трудностей. Выместить агрессию на окружающих его предметах краснодарец решил после употребления алкогольных напитков.

Квартирант пообещал компенсировать причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В августе текущего года стало известно, что дороговизна съемного жилья может отрицательным образом влиять на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners. В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов в США заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом.

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