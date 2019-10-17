Россиянин разгромил чужую квартиру из-за депрессии

В Краснодаре мужчина, проживающий в съемной квартире, ножом изрезал имущество арендодателя — мебель и бытовую технику — и объяснил это депрессивным состоянием, сообщается на сайте городского управления МВД.

С жалобой в полицию обратился собственник жилья. По его словам, он давно сдает недвижимость в аренду, а повреждения бытовой техники, мебели, стен, натяжных потолков и сантехники обнаружил при недавнем визите в квартиру в отсутствие арендатора. Квартиранта задержали несколько дней спустя в одном из кафе Краснодара.

Материалы по теме Жилец в стиле Хичкока Как арендаторы квартир в Москве доводят собственников до белого каления

В ходе разбирательств участковые установили, что квартиру разгромил сам арендатор — ранее не судимый 37-летний местный житель. Он раскаялся и заявил, что находился в депрессивном состоянии из-за семейных трудностей. Выместить агрессию на окружающих его предметах краснодарец решил после употребления алкогольных напитков.

Квартирант пообещал компенсировать причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

В августе текущего года стало известно, что дороговизна съемного жилья может отрицательным образом влиять на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners. В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов в США заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru