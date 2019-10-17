Пожить в сносимой хрущевке предложили за 100 тысяч рублей в месяц

На долю квартир в сносимом жилом фонде осенью 2019 года приходится около трех процентов всего предложения аренды жилья в Москве, при этом ставки на этот тип предложения достигают уровня, характерного для элитного рынка. Об этом говорится в материалах «Миэль-Аренда» (есть в редакции «Ленты.ру»).

По статистике компании, 58 процентов предложения в домах под снос приходится на двухкомнатные квартиры, 31 процент — на «однушки», 11 процентов — на жилье из трех комнат. Минимальная стоимость квартиры в «реновационном» доме составит для арендатора 20 тысяч рублей в месяц (малогабаритная квартира в Перово), ценовой максимум зафиксирован на уровне 100 тысяч рублей в месяц («трешка» с евроремонтом на Пресне).

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В «Миэль» отмечают, что собственники квартир в домах под снос не торопятся снижать арендную ставку, видя, что жилье продолжает пользоваться спросом у квартиросъемщиков. «Программа реновации идет своим ходом, но арендаторы жилья, которые уже снимают квартиры в домах под снос, не стремятся срочно переезжать на новое место. Не отказываются от таких вариантов и потенциальные арендаторы», — комментирует ситуацию на рынке управляющий директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова.

Ранее свою статистику на рынке купли-продажи квартир в «реновационных» домах представили в компании «ИНКОМ-Недвижимость». По их данным, в октябре 2019-го самая дешевая квартира в сносимом московском доме была выставлена на продажу за 4,2 миллиона рублей, самая дорогая — за 25 миллионов рублей.

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