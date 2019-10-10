В московском доме под снос предложили поселиться за 25 миллионов рублей

Самая дорогая квартира в московской хрущевке под снос в рамках программы реновации стоит 25 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении агентства «Инком-недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самый бюджетный вариант на рынке предлагается почти в шесть раз дешевле — за 4,2 миллиона рублей. Средний бюджет сделок с квартирами в московских хрущевках, попавших под программу реновации, — 6,6 миллиона рублей, что на 18,5 процента ниже, чем усредненная стоимость, изначально заявленная собственниками (8,1 миллиона рублей).

Примерно 60 процентов покупателей жилья в «реновационных» домах — инвесторы, которые до сноса здания сдают жилье в аренду, а после получения новой квартиры планируют выгодно ее реализовать. Оставшиеся 40 процентов, по мнению аналитиков, приобретают недвижимость для личного проживания. Инвесторы отдают предпочтение дешевым «однушкам» и двухкомнатным квартирам в тех локациях, которых уже коснулась программа реновации, или в районах, где скоро начнется снос старых зданий. Те, кто покупает недвижимость для себя, выбирают трехкомнатные квартиры.

Ранее аналитики строительной компании подсчитали, что покупать жилье в хрущевках может быть выгодно из-за относительно невысокой платы за ЖКХ. Затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг для квартир сопоставимой площади сильно разнятся в зависимости от типа дома.

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