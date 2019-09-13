Жителей российского города обязали самостоятельно сносить аварийные дома

В Перми жителей аварийных многоквартирных домов обязали снести здания самостоятельно, из-за чего собственники теперь боятся остаться без компенсаций. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В 2016 году комиссия по чрезвычайным ситуациям признала девять домов в Перми непригодными для проживания. Тогда же начальник управления жилищных отношений города обязал жителей аварийных зданий снести их за свой счет. Граждане опасаются, что если они это сделают сами, то останутся без компенсаций.

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Юристы, опрошенные изданием, говорят, что подобный риск существует. Если собственники квартир самостоятельно демонтируют здание, фактически объект недвижимости перестанет существовать, что повлечет за собой отказ в выплатах. Также в том случае, если не оформлены права на участок под некогда существовавшим домом, жители не смогут претендовать на эту землю. Для получения компенсации владельцам домов, подлежащих сносу, необходимо провести оценку имущества.

Требование снести дома действительно узаконено в Жилищном кодексе, но его следует трактовать как право собственников (при наличии у них финансов) снести дом и начать строить новый на данном участке. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что не припомнят подобных случаев в своей практике. Обычно демонтажом занимаются власти, выделяя на это деньги из бюджета. Они расселяют людей и выплачивают им компенсации, в том числе покрывая расходы на переезд и непроизведенный капитальный ремонт.

Администрация города сложившуюся ситуацию пока никак не прокомментировала.

Ранее в сентябре жители поселка Выльтыдор в Коми отказались выселяться из подлежащего сносу дома, признанного аварийным. Они потребовали вместо этого провести ремонт здания.

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