Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет в том числе о принудительном изъятии квартир в многоквартирных домах, не относящихся к ветхому или аварийному фонду. В этом случае дом должен быть включен в муниципальную адресную программу, при этом, как уточняет издание, механизмы обоснования такой меры в документе не прописаны.

Такая мера, по замыслу авторов законопроекта, призвана помочь в развитии проектов комплексного освоения городских территорий и развития «депрессивных» — неиспользуемых или недостаточно эффективно используемых участков.

«Наличие таких территорий (...) в центральных районах [российских городов] не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления», — поясняется в пояснительной записке к документу.

В июне Минэкономразвития выступило с предложением изымать земельные участки у граждан, которые допускают нарушение требований пожарной безопасности. В перечень таких нарушений входят, в частности, сжигание остатков от жатвы на полях, накопление бытовых отходов и зарастание участков сорной растительностью.

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