Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру

В Екатеринбурге судебные приставы, пришедшие вскрывать изъятую за долги квартиру, увидели замурованный дверной проем. Об этом сообщает региональный портал E1.RU.

Предположительно, проход в квартиру кирпичами заложил бывший собственник — уральский бизнесмен, бывший совладелец сети алкомаркетов «Магнум» Григорий Савинов. С начала 2018 года в отношении Савинова введена процедура банкротства, которую он инициировал самостоятельно.

По данным портала, семья предпринимателя въехала в дом на улице Хохрякова больше десяти лет назад. Савиновы одновременно приобрели две квартиры — площадью 122 и 90 квадратных метров — и объединили их. При это перепланировка не была оформлена, и формально на аукционе еще в 2017 году за долги была реализована одна, 122-метровая квартира.

Материалы по теме Не влезай, убьет Взрывчатка, ножи и бензин: как борются за жилье в России

Но новый собственник не смог заселиться в жилое помещение — бывшие хозяева просто не отдавали ему ключи. В итоге в конфликт пришлось вмешаться приставам. В их присутствии мастер взломал дверной замок и открыл дверь в квартиру, но за ней обнаружилась кирпичная стена. Ее оперативно разрушили.

Корреспонденты E1.RU связались с Савиновым по телефону, но он отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что в настоящее время не занимается никаким бизнесом. Его бывшая супруга в свою очередь сообщила, что предприниматель живет в Москве, а в екатеринбургской квартире уже давно не появляется.

Весной текущего года жительница Пермского края снесла частный дом, строительство которого вела на собственном участке, в надежде избежать взыскания за долги по кредитам. Долги у женщины возникли из-за невыплаты кредита на 400 тысяч рублей, который она взяла на возведение коттеджа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru