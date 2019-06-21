Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру

В Екатеринбурге судебные приставы, пришедшие вскрывать изъятую за долги квартиру, увидели замурованный дверной проем. Об этом сообщает региональный портал E1.RU.
Предположительно, проход в квартиру кирпичами заложил бывший собственник — уральский бизнесмен, бывший совладелец сети алкомаркетов «Магнум» Григорий Савинов. С начала 2018 года в отношении Савинова введена процедура банкротства, которую он инициировал самостоятельно.
По данным портала, семья предпринимателя въехала в дом на улице Хохрякова больше десяти лет назад. Савиновы одновременно приобрели две квартиры — площадью 122 и 90 квадратных метров — и объединили их. При это перепланировка не была оформлена, и формально на аукционе еще в 2017 году за долги была реализована одна, 122-метровая квартира.
Но новый собственник не смог заселиться в жилое помещение — бывшие хозяева просто не отдавали ему ключи. В итоге в конфликт пришлось вмешаться приставам. В их присутствии мастер взломал дверной замок и открыл дверь в квартиру, но за ней обнаружилась кирпичная стена. Ее оперативно разрушили.
Корреспонденты E1.RU связались с Савиновым по телефону, но он отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что в настоящее время не занимается никаким бизнесом. Его бывшая супруга в свою очередь сообщила, что предприниматель живет в Москве, а в екатеринбургской квартире уже давно не появляется.
Весной текущего года жительница Пермского края снесла частный дом, строительство которого вела на собственном участке, в надежде избежать взыскания за долги по кредитам. Долги у женщины возникли из-за невыплаты кредита на 400 тысяч рублей, который она взяла на возведение коттеджа.