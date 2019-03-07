У российского актера обманом отобрали квартиру и выставили на улицу

Российского актера Сергея Фролова насильно выселили из квартиры вместе с женой и ребенком, жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ). Об этом сообщила директор артиста Наталья Грановская в Facebook.

По словам Фролова, 6 марта неизвестные без предупреждения вырезали замки в его квартире на Дмитровском шоссе. После этого приехали судебные приставы и описали имущество, сославшись на исполнительное производство.

Когда жена и сын Фролова попытались зайти в квартиру, чтобы взять с собой ценности, представитель собственника их ударил. Артист подал заявление в полицию. Фролов и его семья остались на лестничной площадке без документов и теплых вещей. Позже им пообещали предоставить два часа, чтобы собраться.

Фролов рассказал проекту «Дружи с финансами», что его мать взяла кредит на 600 тысяч рублей под 28 процентов годовых якобы на ремонт квартиры, который так и не был сделан. Она не успевала погасить долг из-за резкого роста курса валюты, после чего ей предложили еще один кредит — уже на 1,2 миллиона рубле под залог недвижимости. Через два месяца после заключения этого договора его мама умерла. По словам актера, она была не в курсе содержания договора. После ее смерти он обнаружил в квартире пакет с психотропными препаратами.

В 2017 году Фролов узнал, что квартира выставлена на торги, однако позже выяснилось, что торги были фиктивные. Актер подчеркнул, что он не единственный, кто пострадал от этой преступной схемы.

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