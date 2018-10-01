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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы

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Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина, обвинила свою племянницу Анну Трегубенко в мошенничестве с недвижимостью знаменитой бабушки. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

По версии Ольги, Трегубенко — дочь актрисы Марии Шукшиной — незаконно продала принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Санкт-Петербурга. Как выяснили родственники, недвижимость была реализована без ведома 80-летней знаменитости. Сумма сделки составила семь миллионов рублей.

Ольга Шукшина полагает, что Анна Трегубенко могла обманом заставить бабушку подписать «какие угодно документы», потому что пожилая актриса не очень хорошо себя чувствует и попросту не помнит, какие бумаги подписывала, пишет StarHit. Ольга также сообщила, что Трегубенко всегда была в хороших отношениях с Федосеевой-Шукшиной и даже жила в ее московской квартире, а после окончания вуза стала возглавлять фонд Василия Шукшина. При этом после скандала, разгоревшегося вокруг жилья актрисы в Петербурге, она съехала и перестала выходить на связь.

В эфире телевизионной программы «Ты не поверишь» Ольга Шукшина также заявила, что у нее есть вопросы и к работе фонда Шукшина: женщина подозревает, что Анна Трегубенко приобрела на средства организации дорогостоящую иномарку.

В июле 2014 года был зафиксирован другой квартирный инцидент, связанный с именем Лидии Федосеевой-Шукшиной: неизвестные ограбили ее квартиру в Москве. Воры вынесли все драгоценности и сбережения, пока актриса отдыхала в Болгарии.

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