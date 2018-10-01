Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о махинациях с квартирой актрисы

Ольга Шукшина, дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и кинорежиссера, актера и писателя Василия Шукшина, обвинила свою племянницу Анну Трегубенко в мошенничестве с недвижимостью знаменитой бабушки. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

По версии Ольги, Трегубенко — дочь актрисы Марии Шукшиной — незаконно продала принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Санкт-Петербурга. Как выяснили родственники, недвижимость была реализована без ведома 80-летней знаменитости. Сумма сделки составила семь миллионов рублей.

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Ольга Шукшина полагает, что Анна Трегубенко могла обманом заставить бабушку подписать «какие угодно документы», потому что пожилая актриса не очень хорошо себя чувствует и попросту не помнит, какие бумаги подписывала, пишет StarHit. Ольга также сообщила, что Трегубенко всегда была в хороших отношениях с Федосеевой-Шукшиной и даже жила в ее московской квартире, а после окончания вуза стала возглавлять фонд Василия Шукшина. При этом после скандала, разгоревшегося вокруг жилья актрисы в Петербурге, она съехала и перестала выходить на связь.

В эфире телевизионной программы «Ты не поверишь» Ольга Шукшина также заявила, что у нее есть вопросы и к работе фонда Шукшина: женщина подозревает, что Анна Трегубенко приобрела на средства организации дорогостоящую иномарку.

В июле 2014 года был зафиксирован другой квартирный инцидент, связанный с именем Лидии Федосеевой-Шукшиной: неизвестные ограбили ее квартиру в Москве. Воры вынесли все драгоценности и сбережения, пока актриса отдыхала в Болгарии.

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