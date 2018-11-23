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У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье

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Единственное жилье гражданина, признанного банкротом, может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Верховного суда РФ по делу Анатолия Фрущака.

Разбирательство по делу Фрущака длится почти десять лет. Мужчина задолжал кредитору более 13 миллионов рублей и в августе 2017-го по собственному желанию был признан банкротом. Суд запустил процедуру реализации принадлежащего ему имущества.

В собственности должника находилась пятикомнатная квартира площадью 198 квадратных метров. Ее стоимость оценивалась в 28 миллионов рублей, при этом она официально была единственным жильем гражданина и по закону не подлежала изъятию. Фрущак ходатайствовал об исключении квартиры из конкурсной массы, и Арбитражный суд Москвы, апелляция и кассация встали на его сторону.

Представители кредитора, которому мужчина задолжал миллионы, подали жалобу в Верховный суд. В ходе состоявшегося 22 ноября текущего года заседания они обратили внимание судей на то, что в попытке Фрущака сохранить дорогостоящую квартиру усматриваются явные признаки недобросовестности и злоупотребления. При этом, подчеркнула адвокат Юлия Никишина, злоупотребление правом со стороны должника носило длящийся характер: по ее словам, за десять лет Фрущак не сделал ни одной добровольной выплаты в счет погашения задолженности.

Защитники кредитора также заявили, что само банкротство гражданина было инициировано только для того, чтобы применить статью 446 Гражданского кодекса об имущественном иммунитете, то есть для сохранения недвижимости.

После непродолжительного совещания судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения нижестоящих судов. Обособленный спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Прецеденты по ограничению права на единственное жилье чреваты распространением данной опасной практики на другие споры, что, как я полагаю, крайне нежелательно», — заявил «Интерфаксу» партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. Другие эксперты в беседе с агентством отметили, что кредиторы могли бы добиться ареста и реализации части спорной квартиры, что было бы вполне адекватным разрешением конфликта.

В январе 2017-го Минюст России предложил отменить запрет на изъятие у должников единственного жилья. При этом оговаривался ряд ограничений. Так, взыскание может быть наложено только на помещение, стоящее более чем в два раза больше того, что положено собственнику и его семье по закону. Площадь также должна быть как минимум вдвое больше нормативной. Инициатива была раскритикована Общественной палатой.

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