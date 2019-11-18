Названы московские новостройки с самыми дешевыми квартирами

По итогам октября 2019-го самым недорогим предложением на столичном рынке новостроек стала студия площадью 19,8 квадратного метра в жилом комплексе «Мякинино парк» на западе Москвы, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Объект оценен в 3,5 миллиона рублей, в то время как в среднем новые студии в городе стоят почти 5,5 миллиона рублей. На втором месте в рейтинге доступных квартир — лот за 3,53 миллиона рублей в проекте «MySpace на Фрезерной» (Юго-Восточный округ, Нижегородский район). Общая площадь объекта — 15 квадратных метров.

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Третья позиция списка досталась студии площадью 19,8 квадратного метра в ЖК «Люблинский парк» (Юго-Восточный округ, район Люблино). Она продается за 3,78 миллиона рублей.

В среднем цена однокомнатных квартир в Москве к ноябрю достигла 7,43 миллиона рублей, «двушек» — 10,55 миллиона рублей, «трешек» — 13,98 миллиона рублей, многокомнатных лотов — 20,74 миллиона рублей.

В конце октября этого года столичные власти пообещали принять ряд мер для повышения доступности городского жилья. Это будет сделано в том числе для того, что прекратить отток жителей — особенно молодежи — из столицы.

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