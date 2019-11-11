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В Москве подорожали строящиеся квартиры

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По итогам октября 2019-го средневзвешенная цена первичного жилья в границах «старой» Москвы (без учета присоединенных территорий) составила 211 тысяч рублей за квадратный метр, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Новостройки», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За месяц ценовой показатель увеличился на 0,1 процента, а за год с октября 2018-го — почти на 4 процента, подсчитали аналитики. «Квадрат» в новостройках экономкласса за минувший октябрь подешевел на один процент, до 137,7 тысячи рублей. В комфортклассе цена за месяц не изменилась (174,5 тысячи рублей за квадратный метр), в бизнес-классе зафиксировано снижение средней стоимости на 0,3 процента, до 245,7 тысячи рублей за метр.

Как отмечают эксперты, максимально — почти на полтора процента — за октябрь подорожало строящееся жилье в Северном округе Москвы. Наибольшее снижение цен наблюдалось в Западном округе — более чем на пять процентов. Самые дорогие столичные квартиры по-прежнему предлагаются покупателям в центре города, где средняя стоимость «квадрата» равна 563,5 тысячи рублей. На втором месте Северный округ (250 тысяч рублей за квадратный метр). Самое дешевое жилье продается в Зеленограде (128,5 тысячи рублей за квадратный метр).

Ранее в ноябре стало известно, что российская столица занимает первое место в рейтинге российских регионов по темпам роста объемов строительства жилья. За период с января по сентябрь 2019-го в Москве построили вдвое больше квартир, чем за аналогичный период 2018-го: 3,6 миллиона против 1,8 миллиона квадратных метров.

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