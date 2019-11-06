В Москве появилось жилье за миллион рублей

В одном из жилых домов Новой Москвы (поселение Первомайское) на продажу выставлена студия стоимостью в один миллион рублей. Соответствующее объявление размещено в одной из российских баз объектов недвижимости.

Недвижимость с окнами во двор расположена в подвальном этаже четырехэтажного дома 2016 года постройки. В описании объект назван апартаментами (формат жилья, юридически относящийся к нежилому фонду). «Прописка невозможна. Проживание как в студии возможно», — указывает автор объявления, добавляя, что недвижимость продается без ремонта.

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Общая площадь студии составляет 21 квадратный метр, жилая — 14 квадратных метров. Площадь кухни ограничивается четырьмя «квадратами». Также жилплощадь располагает раздельным санузлом.

В объявлении отмечается возможность оформления студии в ипотеку: при первоначальном взносе в размере 200 тысяч рублей (20 процентов стоимости жилья) на срок 20 лет ежемесячный платеж для заемщика составляет 7,56 тысячи рублей. Размер подтвержденного дохода, необходимого для получения кредита, указывается в размере 12,6 тысячи рублей в месяц.

По данным столичных риелторов, самая дешевая вторичная квартира «старой» Москвы в границах МКАД в октябре 2019-го продавалась за 4,9 миллиона рублей (33-метровая «однушка» в Бирюлево). Стоимость самого дешевого апартамента на первичном рынке составила 2,7 миллиона рублей (новостройки в районах Марфино и Ховрино).

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