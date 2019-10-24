В Москве исчезло дешевое жилье

За два года предложение первичных квартир стоимостью до семи миллионов рублей в «старых» границах города резко, на 61 процент, сократилось. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Азбука жилья» (есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как подсчитали в компании, если осенью 2017 года показатель находился на уровне 13,1 тысячи квартир и апартаментов, то к октябрю 2019-го его значение упало до 5,17 тысячи лотов. Однокомнатных квартир стоимостью до семи миллионов рублей за два года стало меньше на 60 процентов (8,4 тысячи в 2017 году против 3,32 тысячи — в 2019-м), двухкомнатных — на 85 процентов (соответственно, 2,84 тысячи против 422 лотов).

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Трехкомнатные первичные квартиры в таком бюджете практически полностью исчезли с рынка: в 2017 году покупатель мог выбирать из 203 вариантов, к октябрю 2019-го предложение сократилось до десяти лотов (снижение составило 97 процентов).

«Ранее таких высоких темпов вымывания не наблюдалось. Резкое уменьшение дешевого предложения вызвано ростом стоимости на первичном жилом рынке, уменьшением количества новостроек эконом-класса и развитием сегмента бизнес-класса», — комментирует ситуацию генеральный директор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев.

По статистике компании, в 2017 году в новостройках внутри МКАД квартиры стоимостью не дороже семи миллионов рублей предлагались в 102 жилых комплексах. Осенью 2019-го на рынке насчитывается 86 таких ЖК.

Ранее в компании Urbanus проанализировали предложение самых дешевых квартир и апартаментов в новостройках «старой» Москвы. Лидером рейтинга стала студия стоимостью 2,74 миллиона рублей в апарт-комплексе на севере столицы. Площадь апартамента составляет 12,8 квадратного метра.

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