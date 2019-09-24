Строительству самого дешевого жилья в Москве решили помешать

Руководство национального парка «Лосиный Остров» и местные жители пожаловались на начавшуюся в буферной зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ) стройку жилого комплекса «Сказочный лес» — одной из самых дешевых новостроек Москвы. Квартиры там уже продаются. Активисты намерены дойти до суда и отстоять парк, пишет «Коммерсантъ».

Застройщиком выступило ООО «Гранднэкст» петербургской группы компаний Seven Suns Development. Планируется построить четыре корпуса с детским садом и школой. Всего в комплексе будет 1803 квартиры по цене от 3,8 миллиона до 9,7 миллиона рублей. По данным Росреестра, продано уже 303 квартиры в ипотеку и по другим договорам. Сдать «Сказочный лес» планируют в 2021 году.

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Экологи утверждают, что строить на этой территории запрещено. Такие буферные зоны устанавливаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природоохранные территории. Минприроды и столичная межрайонная природоохранная прокуратура эту информацию подтвердили. Сам национальный парк на данный момент готовит исковые заявления в суд.

Однако, несмотря на все возражения экологов, в 2018 году Мосгосстройнадзор все-таки выдал разрешение на строительство комплекса. «Сведения о размещении земельного участка в границах охранной зоны ООПТ в Едином государственном реестре недвижимости, Правилах землепользования и застройки, а также в градостроительном плане земельного участка отсутствуют»,— заявили в пресс-службе организации. По мнению застройщика, участок не попадает в охранную зону парка.

Михаил Крейндлин из «Гринписа России» считает, что компания неверно трактует законодательные нормы. По его словам, согласно принятым в 2013 году поправкам к закону об ООПТ, их границы не пересматриваются и остаются прежними. Председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов сказал, что решить данный конфликт можно будет только через суд.

«Лосиный Остров» — один из первых национальных парков России, созданный в 1983 году. По свидетельству многих исторических документов, эта территория была излюбленным местом для соколиной и медвежьей охоты царя Ивана Грозного.

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