Проект расширения Щелковского шоссе за счет нацпарка пройдет слушания

Общественные слушания пройдут по проекту расширения Щелковского шоссе, который предполагает изменение границ национального парка «Лосиный остров». Об этом сообщил директор парка Рустам Якубов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Будет учитываться общественное мнение, в том числе, что касается вырубки леса и особенно бесценной Алексеевской рощи», — уточнил он и добавил, что строить дорогу нужно без ущерба для национального парка в соответствии с действующим законодательством.

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Проект расширения шоссе отвечает целям двух национальных проектов: «Экология» и «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», они рассчитаны до 2024 года.

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