Названо преимущество новой трассы Москва — Казань

Власти Татарстана заинтересованы в строительстве платной дороги из Москвы в Казань больше, чем в реконструкции уже существующей трассы М7 «Волга». Об этом сообщила замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, передает ТАСС.

«Нужно строить дорогу — своего рода дублер федеральной трассе М7, для того чтобы разгрузить нынешний поток, в перспективе он вырастет гораздо больше», — заявила собеседница агентства, добавив, что также важно разделить пассажирские и грузовые перевозки.

По мнению главы региона Рустама Минниханова, данный вопрос необходимо решить как можно быстрее, так как возведение дороги займет как минимум пять лет, а ресурсная база функционирующей трассы не справляется с потоком уже сейчас.

Кроме того, процесс строительства трассы подразумевает и возведение нового моста через Волгу, «чтобы те запросы и те масштабы, которые на сегодняшний день есть, удовлетворить», отметила Галимова.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу по проекту. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М7 и строительством новой платной трассы Москва — Казань (в рамках проекта «Автодора» Европа — Западный Китай).

Платная трасса включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза — до 6,5 часа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!