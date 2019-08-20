Российский аэропорт осветили

Власти Марий Эл обновили системы освещения в аэропорту Йошкар-Олы, а также на прилегающей к нему территории. Об этом со ссылкой на министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства региона пишет «Марийская правда».

В ведомстве сообщили, что новые фонари появились на площади у воздушной гавани, а также на участке дороги, которая связывает площадку перед аэропортом с трассой «Вятка». В ходе работ старые лампы были заменены на энергосберегающие светодиодные. Также специалисты обновили и сами плафоны.

Как отмечает издание, в настоящее время на территории йошкар-олинского аэропорта проводятся и другие ремонтные работы, кроме того, ведутся переговоры с Росавиацией о его включении в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Если мы попадаем в этот план, то рассчитываем в 2022-2023 годах выполнить реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Вообще, это будет реконструкция аэродрома, не аэропорта. Цена вопроса — примерно в 2,5 миллиарда рублей из средств федерального бюджета», — пояснил директор аэропорта Йошкар-Олы Андрей Бородуля.

Развитие региональных аэропортов — одна из задач Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года. В рамках данного проекта планируется реконструировать инфраструктуру всех региональных аэропортов, а также обеспечить половине всех пассажиров возможность летать по России, минуя Москву. На реализацию данной программы будет выделено более 267 миллиардов рублей.

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