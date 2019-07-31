В России появился новый аэропорт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Старый саратовский аэропорт будет закрыт со временем, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте», — пояснил глава правительства. «Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», — сказал Медведев. По его словам, уже приняты решения о закупке дополнительного оборудования для нового аэропорта на сумму 500 миллионов рублей.

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Ранее в июле руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах в июле увеличился на 20 процентов по сравнению с июлем 2018 года. Он добавил, что поручение президента по увеличению региональных рейсов в обход Москвы, таким образом, выполняется.

Увеличение перевозок предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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