Россияне стали чаще летать по стране

Пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах в июле увеличился по сравнению с июлем 2018 года. Такие данные озвучил руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Отмечается также существенный рост, в частности, за прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20 процентов рост внутренних перелетов идет», — сказал он и добавил, что поручение президента по увеличению региональных рейсов в обход Москвы, таким образом, выполняется.

Материалы по теме Признак коммунизма Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?

В начале июля российский Минфин предложил способ сдержать рост цен на авиабилеты за счет стоимости керосина для авиакомпаний. Для этого правительство из нефтегазовых доходов бюджета до конца 2019 года будет компенсировать перевозчикам 75 процентов разницы между стоимостью авиакеросина на экспортном рынке и фиксированной ставкой 48 300 рублей за тонну при стоимости нефти 70 долларов за баррель.

Увеличение перевозок предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!