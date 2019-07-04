Росту цен на авиабилеты решили положить конец

Минфин предложил способ сдержать рост цен на авиабилеты за счет стоимости керосина для авиакомпаний. Об пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Для этого правительство из нефтегазовых доходов бюджета до конца 2019 года будет компенсировать перевозчикам 75 процентов разницы между стоимостью авиакеросина на экспортном рынке и фиксированной ставкой 48 300 рублей за тонну при стоимости нефти 70 долларов за баррель.

С 2020 года компенсация будет составлять 68 процентов разницы с экспортной ценой. При этом фиксированная ставка будет меняться: в 2020-м — 50 700 рублей, в 2021-м — 53 250 рублей, в 2022-м — 55 900 рублей, в 2023-м — 58 700 рублей, в 2024-м — 61 600 рублей. По словам Силуанова, норму предлагается ввести с 1 августа 2019 года. Норма будет рассматриваться правительством 4 июля.

Между тем цены на авиакеросин в аэропортах России в 2019 году были выше, чем в большинстве европейских стран. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в связи с этим предлагаемая Минфином схема расчета демпфера требует доработки, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На прямой линии в июне президент России Владимир Путин раскритиковал рост тарифов на авиаперевозки и связал это с проблемой стоимости авиационного керосина. Глава государства пояснил, что причиной нынешнего уровня цен на авиабилеты стало упущение при заключении договора правительства с нефтяниками для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

По словам президента, соглашение включает бензин, дизельное и моторное топливо, однако в нем не значится авиационное. В результате в 2018 году из-за роста стоимости авиакеросина цены на билеты выросли на 9,5 процента. Глава государства выступил за включение авиакеросина в соглашение с нефтяниками, однако в начале июля оно не было продлено.

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