В Татарстане приступили к реконструкции участка федеральной трассы

В Татарстане начали реконструировать 17-километровый участок федеральной трассы от границы Чувашии. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на представителя пресс-службы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Работы планируется завершить в 2022 году, на это предусмотрено более пяти миллиардов рублей. В 2019 году запланировано выполнить работы на 538 миллионов рублей.

Упомянутый участок трассы проходит от границы Чувашии и завершается возле деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарстана. Там собираются построить 14 новых съездов и три путепровода, за счет которых предполагается распределить транспортные потоки.

Реконструкция предусмотрена национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

М7 «Волга» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Трасса считается основной автодорогой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

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