Уральские города свяжет скоростной поезд

Проекта запуска скоростного электропоезда «Ласточка» между Курганом и Екатеринбургом получил предварительную поддержку Министерства транспорта России и РЖД. Об этом сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, передает ТАСС.

«Нас предварительно поддержал Минтранс, есть подтверждение от РЖД при определенных условиях», — отметил глава региона в ходе совещания с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.

По его словам, благодаря запуску «Ласточки», жителям Кургана станет удобнее ездить в Екатеринбург, где работают многие из них. «Полагаем, что при наведении порядка и повышении комфортности города Кургана, они будут приезжать к нам», — добавил Шумков.

Когда именно планируется реализовать проект, не уточняется.

Развитие железнодорожной сети в России предусмотрено нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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