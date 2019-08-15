В российском городе отремонтируют железную дорогу времен Александра III

В Железноводске (Ставропольский край) начался ремонт железной дороги, проект которой был утвержден Александром III. Об этом в четверг, 15 августа, пресс-служба города сообщила на своей странице в Instagram.

Отмечается, что специалисты уже заменили при помощи поезда рельсоукладчика около двух километров старых деревянных шпал на новые.

Как отметили в пресс-службе, данный участок железной дороги уникален тем, что имеет уклон в сторону горы Бештау. «По пути следования железнодорожной ветки находится памятник первым комсомольцам Железноводска братьям Михальским», — говорится в сообщении.

Железноводск — самый северный курорт Кавказских Минеральных вод. Проект железнодорожной ветки Бештау — Железноводск был утвержден Александром III в июне 1891 года. Спустя пять лет была завершена укладка рельсового полотна, запуск движения состоялся 1 января 1897 года.

Расширение транспортной сети, железнодорожный транспорт и транзит — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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