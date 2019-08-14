В России запустят портовую особую экономическую зону

В Астраханской области в ближайшие несколько лет может начать работу портовая особая экономическая зона (ОЭЗ). Об этом сообщил исполняющий обязанности регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Денис Афанасьев, передает ТАСС.

По его словам, проект будет реализовываться до 2024 года. «Задача на первоначальном этапе — в 2021-2022 годах запустить портовую зону на действующей инфраструктуре морского порта Оля», — рассказал он, добавив, что также в регионе запланировано строительство нового современного порта, ориентированного на контейнерные перевозки.

Собеседник агентства отметил, что во всех прикаспийских государствах, кроме России, уже созданы портовые свободные или специальные ЭЗ, что, по его мнению, делает их более конкурентоспособными и привлекательными для транспортных компаний.

Идея создания портовой ОЭЗ на Каспийском побережье обсуждалась в мае на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента России Владимира Путина. Позднее, в начале августе, врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что благодаря проекту грузопоток в регионе увеличится до 15 миллионов тонн в год.

Инвестиции в строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 75 миллиардов рублей.

Расширение транспортной сети, Северный морской путь, морские порты России, внутренние водные пути — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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