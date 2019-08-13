На Кавказе предложили построить новую железную дорогу

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников выдвинул инициативу о строительстве железной дороги Минводы — Адлер. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, данное предложение «стратегически грамотно». «Я предложил РЖД сделать не только автомобильную, но и железную дорогу, чтобы "Ласточка" от аэропорта Сочи ехала в "Розу Хутор" (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и дальше на Минводы (Ставропольский край)», — заметил Матовников.

Собеседник агентства добавил, что проект следует обсудить с научным подразделением компании для просчета его экономики.

Кроме того, он напомнил, что идея строительства автомобильной дороги по данному маршруту также пока не реализована ввиду некоторых сложностей, которые, по его мнению, можно преодолеть.

Расширение транспортной сети, железнодорожный транспорт и транзит — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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