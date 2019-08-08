Строительство железнодорожной ветки Мурманского узла выполнили почти наполовину

Строительство 46-километровой железнодорожной ветки Мурманского транспортного узла выполнено почти на 50 процентов. Об этом сообщается на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Подрядчик провел работы на сумму более 20 миллиардов рублей.

«В рамках первого этапа проекта — строительства железнодорожной ветки Выходной — Лавна выполнено работ на сумму более 20 миллиардов рублей при общей стоимости государственного контракта 41,5 миллиарда рублей Строительная готовность 46-километровой ветки составляет 48 процентов», — уточнил представитель рабочей группы по реализации проекта.

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Создание Мурманского транспортного узла предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных (нефть и нефтепродукты, сжиженный газ) и навалочных (уголь, удобрения, железорудные и другие концентраты) грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути.

Строительство отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2024 года.

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