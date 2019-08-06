Медведев указал на важность развития железных дорог для населения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Он указал на важность развития инфраструктуры. Слова главы правительства приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Сегодня железнодорожный транспорт — мощная, современная, технологичная отрасль, развитие которой исключительно важно для экономического роста и повышения уровня жизни людей», — указал он. Также Медведев отметил, что для модернизации железнодорожной инфраструктуры работники отрасли используют новейшие достижения науки и техники цифровой эпохи.

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Развитие железнодорожной сети в стране предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2024 года.

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