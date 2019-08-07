Раскрыта стоимость ремонта тысяч российских мостов

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, где обсуждался ход исполнения транспортной части «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», поручил подготовить программу ремонта и реконструкции мостов и найти на это деньги. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Представитель вице-премьера Максима Акимова рассказал, что регионы просят включить в программу более 3,7 тысячи мостовых сооружений с финансированием на 330 миллиардов рублей. Эти данные уточняются, после Министерство транспорта сформирует программу. На нее, как отмечает неназванный федеральный чиновник, потребуется дополнительное финансирование.

В рамках того же заседания Медведев заявил, что все центры экономического роста России в ближайшие пять лет должны быть связаны скоростными транспортными путями.

Расширение транспортной сети — одна из задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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