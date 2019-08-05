Российские власти задумались о строительстве сети высокоскоростных магистралей

Российский Минтранс рассматривает возможность создания в России сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), а не одного направления. Об этом сообщил заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В качестве примера он привел опыт Китая. «Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно, когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба», — пояснил Дитрих.

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Министр считает, что будет целесообразно реализовать одновременно несколько проектов. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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