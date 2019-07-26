Новую программу развития Арктики подготовят до зимы

Работа над новой редакцией госпрограммы развития Арктической зоны РФ будет завершена до 1 декабря. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Его слова приводит ТАСС.

«Готовится новая редакция государственной программы развития Арктической зоны. В ней мы посмотрим вопросы, связанные с социальным развитием. Работа над новой госпрограммой должна быть завершена до 1 декабря», — сказал он.

Развитие Арктики предусмотрено в рамках реализации целей национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

В начале апреля на международном форуме «Арктика — территория диалога» президент России Владимир Путин обратился к правительству с предложением разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. «И прошу провести эту работу оперативно, с тем чтобы закон был принят Государственной Думой Российской Федерации уже в осеннюю сессию», — добавил он.

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