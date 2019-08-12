В России построят паромы для связи Камчатки с Дальним Востоком

В Росморречфлоте выбрали подрядные организации, которые займутся строительством морских паромов для связи Камчатки с портами Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об автопассажирских паромах проекта CNF22 стоимостью 3,1 миллиарда рублей и проекта NE-020.2 (1,3 миллиарда рублей). Планируется, что их конструирование завершится до конца 2021 года.

Один из паромов будет курсировать между Камчаткой, Сахалином, Магаданской областью и Приморьем, другой — между Камчаткой, Командорами и Курилами. Выполнять работы будут Судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и Окская судоверфь (Нижний Новгород).

По словам главы региона Владимира Илюхина, в настоящее время у местных жителей нет альтернативного вида транспорта для посещения других субъектов страны кроме самолетов. «Появление этих судов будет существенным подспорьем как для камчатцев, так и для развития туристической отрасли», — заключил он.

Расширение транспортной сети, внутренние водные пути, развитие региональных аэропортов и маршрутов, морские порты России — ряд задач «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». План включен в национальные проекты и рассчитан до 2024 года.

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