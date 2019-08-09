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Началась подготовка к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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Инвестиционный комитет РЖД в конце августа рассмотрит вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт - Петербург, общая стоимость которой оценивалась в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». На актуализацию проекта выделено 100 миллионов рублей.

Потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026–2027 годах может достичь 7 миллионов человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 миллиона человек при их параллельной эксплуатации. В середине апреля 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования магистрали.

Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

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