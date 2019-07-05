Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург

Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления «Автодора» Игоря Астахова.

По его словам, еще не готовы два участка — этапы 7 и 8, около Санкт-Петербурга. Их планируется закончить в августе и сентябре соответственно, тогда же трассу откроют полностью.

3 июля сообщалось об открытии участка между Клином и Тверью. Там установили 238 километров барьерного ограждения, более 1,5 тысячи опор освещения и шумозащитные экраны.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров.

Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года.

Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских алгомераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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